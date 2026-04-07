Besuch in Ungarn

Vance kritisierte die Europäische Union. Bürokraten in Brüssel würden die Wirtschaft Ungarns ruinieren, sagte er. Sie hätten die Energieunabhängigkeit des Landes geschwächt. Vance betonte, er wolle Orban vor der Wahl so gut wie möglich unterstützen.
Am Abend will der US-Vizepräsident auf einer Wahlkampfveranstaltung eine Rede halten. Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu Trump. Laut Umfragen könnte Orbans Fidesz-Partei die Parlamentswahl am kommenden Sonntag verlieren.
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Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.