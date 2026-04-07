Besuch in Ungarn
US-Vizepräsident Vance macht Wahlwerbung für Orban

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn haben Ministerpräsident Orban und US-Vizepräsident Vance Gemeinsamkeiten betont. Bei einem Treffen in Budapest sagte Orban, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern befänden sich seit dem Amtsantritt von Präsident Trump in einem "goldenen Zeitalter".

    Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto und der ungarische Botschafter in den USA, Szabolcs Takacs begrüßen den US-Vizepräsidenten JD Vance und seine Frau Usha Vance bei ihrer Ankunft am Ferenc Liszt International Airport in Budapest.
    US-Vizepräsident JD Vance ist in Ungarn eingetroffen (Jonathan Ernst/Pool Reuters/AP/dpa)
    Vance kritisierte die Europäische Union. Bürokraten in Brüssel würden die Wirtschaft Ungarns ruinieren, sagte er. Sie hätten die Energieunabhängigkeit des Landes geschwächt. Vance betonte, er wolle Orban vor der Wahl so gut wie möglich unterstützen.
    Am Abend will der US-Vizepräsident auf einer Wahlkampfveranstaltung eine Rede halten. Orban pflegt seit langem gute Beziehungen zu Trump. Laut Umfragen könnte Orbans Fidesz-Partei die Parlamentswahl am kommenden Sonntag verlieren.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Vor der Wahl in Ungarn: Vance macht Werbung für Orban (Audio)
    Ungarn: Illiberale Demokratie – Was das mit Blick auf die Wahlen bedeutet (Audio)
    Wie wahrscheinlich ist der Wechsel in Ungarn? Interview mit dem Osteuropaexperten Ulf Brunnbauer (Audio)
    Parlamentswahl in Ungarn – Erwünschte und unerwünschte Wahlbeobachter (Audio)
    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.