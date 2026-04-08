Iran-Krieg

US-Präsident Trump entsende dafür eine Delegation mit Vizepräsident Vance an der Spitze, sagte Regierungssprecherin Leavitt in Washington. Außerdem seien der Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner als Teilnehmer vorgesehen. Pakistans Premierminister Sharif hatte die Delegationen der USA und des Irans für Gespräche in die pakistanische Hauptstadt Islamabad eingeladen. Ziel ist ein Abkommen zur Beilegung des Konflikts, das über die zunächst vereinbarte Waffenruhe von zwei Wochen hinausgeht.
Pakistanischen Quellen zufolge könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen.
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Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.