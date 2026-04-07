Unterstützung für Orban

US-Vizepräsident J.D. Vance (rechts) hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Budapest vor Einflussnahme von außen gewarnt und zur Wiederwahl von Premierminister Viktor Orban aufgerufen (Jonathan Ernst / Pool Reuters / AP / d / Jonathan Ernst)

Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten kritisierte Einflussnahme von außen auf die Wahl in Ungarn und rief das Publikum dazu auf, "Widerstand gegen die Bürokraten in Brüssel" zu leisten, für westliche Zivilisation einzustehen und im Wahllokal Orban zu unterstützen.

Während seiner Rede hielt Vance sein Handy ans Mikrofon, aus dem die Stimme des offenbar live zugeschalteten US-Präsidenten Trump erklärte, Ungarn habe dank Orban nicht die Probleme vieler anderer Länder.

Bei der Wahl am Sonntag könnte Orbans Fidesz-Partei nach 16 Jahren die Macht verlieren. In Umfragen lag zuletzt die liberalkonservative Partei Tisza von Herausforderer Magyar mit mehreren Prozentpunkten Abstand vorne.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.