Friedensverhandlungen

US-Vizepräsident JD Vance (AP / Jacquelyn Martin)

Er selbst sei ebenfalls bereit zu einem Treffen mit den iranischen Anführern, falls es Fortschritte in den Verhandlungen gebe, erklärte Trump. Von Seiten des Iran gab es bislang noch keine Bestätigung für das Treffen. Die Regierung stehe einer Beteiligung aber positiv gegenüber, sagte ein iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

Teheran hatte ein weiteres Treffen mit US-Vertretern zuletzt unter Verweis auf übertriebene Forderungen der USA, deren ständige Kurswechsel und die fortgesetzte Seeblockade iranischer Häfen abgelehnt. Am Mittwoch läuft die zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran aus.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.