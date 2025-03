Durch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle droht ein Handelskrieg. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Kanada und China haben bereits Gegenmaßnahmen umgesetzt. Laut Kanadas Premierminister Trudeau gelten ab sofort ebenfalls 25-prozentige Zölle auf US-Waren. Peking kündigte zusätzliche Zölle von zehn bis fünfzehn Prozent auf Landwirtschafts- und Lebensmittelprodukte aus den USA an, die ab 10. März erhoben werden sollen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, China werde bis zum Ende dagegenhalten, wenn die USA einen Handelskrieg führen wollten. Die Reaktion aus Mexiko wird heute im Laufe des Tages erwartet.

Trump begründet die Zölle gegen Mexiko und Kanada damit, dass die Nachbarländer nicht ausreichend gegen Drogenhandel und illegale Migration an den gemeinsamen Grenzen vorgingen. Peking wirft der Republikaner vor, nicht zu verhindern, dass die in China hergestellte Droge Fentanyl in die USA geschmuggelt wird.

