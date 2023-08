Raketen-Schutzschild

Eine israelische "Arrow-3"-Abfangrakete beim Start. (Israeli Ministry Of Defense/dpa)

Das teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. "Arrow 3" hat eine Reichweite von 2.400 Kilometern und soll feindliche Lang- und Mittelstreckenraketen in bis zu 100 Kilometern Höhe abfangen und zerstören. Das neue Raketenabwehrsystem soll ab 2025 am Luftwaffenstützpunkt Holzdorf einsatzfähig sein. Zwei weitere Systeme werden in Schleswig-Holstein und Bayern stationiert.

Der Bund hat die Finanzierung des "Arrow 3"-Systems bereits auf den Weg gebracht. Die Kosten werden auf knapp vier Milliarden Euro geschätzt. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen finanziert werden, das als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verabschiedet wurde.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.