Zerstörungen in Bachmut. (imago images / SNA)

Bei etwa der Hälfte von ihnen handle es sich um Kämpfer der Söldnertruppe Wagner, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, in Washington. Davon seien die meisten ehemalige Strafgefangene, die Russland ohne eine ausreichende Kampf- oder Gefechtsausbildung in den Krieg geschickt habe. Laut Kirby wurden in Bachmut zudem rund 80.000 russische Soldaten verletzt. Opferzahlen auf ukrainischer Seite nannte er nicht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bachmut wird seit Monaten angegriffen. Die russische Armee und die Wagner-Truppe kontrollieren nach eigenen Angaben inzwischen rund 85 Prozent des Stadtgebietes; eine komplette Eroberung konnten die ukrainischen Verteidiger bislang aber verhindern.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.