US-Präsident Biden (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Shawn Thew - Pool via CNP)

Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking. Palästinenser-Präsident Abbas forderte eine umfassende politische Lösung, die auf internationaler Legitimität beruhe. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem Durchbruch. Die humanitäre Pause müsse genutzt werden, um lebensnotwendige Hilfe zu den Menschen im Gazastreifen zu bringen, meinte Baerbock. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verwies auf diesen Punkt und forderte die Freilassung aller Geiseln.

20 Frauen und 30 Kinder sollen freigelassen werden

Israels Regierung hatte in der Nacht einem Abkommen mit der militant-islamistischen Hamas zugestimmt. Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu teilte in der Nacht mit, eine Mehrheit des Kabinetts habe für die Vereinbarung gestimmt. Diese sieht eine Feuerpause von zunächst vier Tagen vor. Die Hamas soll in diesen Tagen 50 der rund 240 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freilassen, nach Angaben der Regierung 30 Kinder und 20 Frauen. Israel wird außerdem 150 palästinensische Häftlinge freilassen.

Katar, das mit Ägypten und den USA die Vereinbarung vermittelt hat, erklärte, wann die Waffenpause beginne, werde innerhalb der nächsten 24 Stunden mitgeteilt. Zudem gebe es die Möglichkeit einer Verlängerung der Feuerpause. Medien hatten berichtet, für jeden weiteren Tag müssten jeweils zehn Geiseln freigelassen werden. Der Vereinbarung zufolge sollen auch eine "größere Zahl" an Hilfskonvois sowie mehr Treibstoff in den Gazastreifen kommen.

Netanjahu hatte zuvor im Kabinett von einer schwierigen, aber richtigen Entscheidung gesprochen. Zugleich machte er deutlich, dass die Militäroperation im Gazastreifen nach einer Feuerpause weitergehen werde. Und zwar so lange, bis Israel alle seine Ziele erreicht habe.

Weiterführende Informationen

