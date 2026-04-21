Krieg gegen den Iran

Es ist ungewiss, ob in Islamabad eine neue Verhandlungsrunde stattfinden wird. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Anjum Naveed)

Teheran habe keine andere Wahl, als Vertreter für weitere Gespräche nach Pakistan zu schicken, sagte Trump dem Sender CNBC. Er bekräftigte, dass die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen erst aufheben werden, wenn es ein finales Abkommen gebe. Der Iran dagegen hatte zuletzt die Aufhebung der US-Blockade zur Vorbedingung für weitere Gespräche gemacht.

Der pakistanische Informationsminister Tarar erklärte, man bemühe sich nach wie vor darum, die iranische Führung für eine zweite Verhandlungsrunde in der Hauptstadt Islamabad zu gewinnen. Seit Sonntag wird über ein baldiges Treffen von US-Vizepräsident Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Ghalibaf in Pakistan spekuliert. Offizielle Zusagen gab es bislang von keiner Seite.

Die zweiwöchige Feuerpause endet an diesem Mittwoch. Über den genauen Zeitpunkt gibt es unterschiedliche Angaben. Vermittler Pakistan und der Iran gehen von 1:50 beziehungsweise 2 Uhr früh aus. Trump sagte dagegen, die Feuerpause sei bis Mittwochabend Washingtoner Zeit vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.