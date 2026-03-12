Krieg in der Golfregion

Die Angriffe der USA und Israels auf die iranische Hauptstadt Teheran halten seit Tagen an (Archivbild vom 5.3.2026). (AFP / Atta Kenare)

Das teilte das für die Region zuständige US-Kommando auf der Plattform X mit. Zudem seien mehr als 90 Schiffe beschädigt oder zerstört worden, darunter zahlreiche Minenleger.

Der Iran bestreitet, in der strategisch wichtigen Straße von Hormus Seeminen ausgelegt zu haben. Entsprechende Äußerungen von US-Präsident Trump seien falsch, sagte der iranische Vizeaußenminister Tacht-Rawantschi der Nachrichtenagentur AFP.

Der neue ​Oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, drohte mit einer längeren Schließung der Straße ‌von Hormus. In der ersten Erklärung seit seiner Ernennung nannte Chamenei die Stilllegung der Schifffahrt in der für den Ölhandel wichtigen Meerenge ein entscheidendes Druckmittel. Ferner kündigte Chamenei Vergeltung für die im Krieg getöteten Iraner an.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.