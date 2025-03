Rheinmetall fertigt Panzer, Artillerie, Militär-Lastwagen, Flugabwehr, Drohnen und Munition. 80 Prozent seines Konzernumsatzes macht das Unternehmen inzwischen mit militärischen Gütern; die Geschäfte als Autozulieferer verlieren an Bedeutung. Der Konzern hatte gestern in Düsseldorf seine Unternehmenszahlen des vergangenen Jahres vorgelegt . Demnach ist der Umsatz um 36 Prozent auf rund 9,8 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn legte um 61 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro zu und war damit so hoch wie noch nie in der Firmengeschichte.