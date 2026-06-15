Der Iran im Konflikt mit den USA (Archivbild) (picture alliance / Kyodo)

Es werde aber im Laufe dieser Woche noch eine Reihe weiterer Treffen geben. US-Präsident Trump erklärte, die Einigung mit dem Iran sei jetzt vollständig. Auch werde die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt nach der Unterzeichnung aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Irans Außenministerium bestätigte, dass die Kriegshandlungen beendet werden sollen. Zugleich pochte Teheran aber darauf, dass dies auch für die Gefechte im Libanon gelten müsse.

Zunächst war unklar, ob sich Israel in seinem Kampf gegen die im Libanon operierende Hisbollah-Miliz an diese Vereinbarung gebunden fühlt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.