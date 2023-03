Die USA haben ein weiteres Hilfspaekt für die Ukraine in Aussicht gestellt. (imago stock&people / Alexander Pöschel)

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby, sagte im Weißen Haus, dabei werde es in erster Linie um Munition für Waffensysteme gehen, über welche die Ukraine bereits verfüge. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. Er betonte aber, weitere Hilfen für die Ukraine würden sicherlich Thema des Gesprächs zwischen US-Präsident Biden und Scholz sein.

Der Bundeskanzler wird heute von Biden im Weißen Haus empfangen. Zentrales Thema werden der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die weitere Unterstützung für Kiew sein.

Scholz und Biden dürften auch über die wachsende Bedeutung Chinas im Ukraine-Krieg sprechen. Die USA haben zuletzt wiederholt gewarnt, die Regierung in Peking erwäge Waffenlieferungen an Russland. Scholz hatte China gestern in seiner Regierungserklärung vor dem Bundestag aufgerufen, seinen Einfluss in Moskau zu nutzen, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen.

