Die USA haben laut Centcom-Chef Cooper zwei Drittel der iranischen Raketen- und Drohnenproduktion beschädigt oder zerstört. (AFP / OCTAVIO JONES)

Der Befehlshaber des zuständigen Kommandos Centcom, Cooper, erklärte auf X, man habe mehr als zwei Drittel der Produktionsstätten für Raketen und Drohnen beschädigt oder zerstört. Das Regime habe zudem die Fähigkeit verloren, in der Region und weltweit noch nennenswerten Einfluss auf See auszuüben. Cooper betonte, fast alle der größten Schiffe der iranischen Marine seien zerstört worden.

Die USA und Israel hatten den Krieg gegen den Iran am 28. Februar begonnen. Seither greifen beide Länder täglich Ziele in dem Land an. Der Iran beschießt seinerseits Israel und die Golfstaaten und blockiert trotz der Angriffe durch Israel und die Vereinigten Staaten weiterhin die Straße von Hormus, die für den Welthandel mit Öl und Gas von erheblicher Bedeutung ist.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.