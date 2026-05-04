Abflug: Werden bald US-Soldaten aus Deutschland abgezogen, wie Präsident Trump gesagt hat? (imago / Werner Schmitt / wolfstone-photo)

Die US-Regierung hat angekündigt, einen Teil ihrer in Deutschland stationierten Truppen abziehen zu wollen, möglicherweise auch aus anderen europäischen Ländern. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind US-Soldaten in Deutschland stationiert – nach Angaben der Vereinigten Staaten aktuell rund 39.000. Sie sind unter anderem für den Betrieb der rund 20 US-Militärbasen hierzulande zuständig, die von großer Bedeutung für die weltweiten Einsätze der Vereinigten Staaten sind.

Was sind die Hintergründe für den angekündigten Truppenabzug? Welche wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Folgen hätte er für Deutschland und Europa? Wie wird die Entscheidung der US-Regierung bewertet?

Mindestens 5.000 US-Soldaten sollen aus Deutschland abgezogen werden. Diese Zahl nannte US-Kriegsminister Pete Hegseth am 2. Mai. Einen Tag später kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass die Zahl noch deutlich stärker reduziert werde. "Und zwar um weit mehr als 5000", sagte Trump vor Journalisten in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida.

Nach Angaben des Pentagon folgt die Entscheidung zum Abzug einer gründlichen Überprüfung der Stationierung der US-Streitkräfte in Europa. Zudem stehe sie im Einklang mit den Prioritäten der US-Regierung, die den Fokus stärker auf den indopazifischen Raum und die sogenannte westliche Hemisphäre legen wolle.

Der CDU-Außenpolitikexperte und Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt hält diese Begründung für plausibel, da die USA ohnehin "ihre Hauptquartiere in der Welt" ein Stück weit neu orientieren und den Europäern mehr Verantwortung für ihre Verteidigung übertragen wollten.

Die zeitliche Nähe der Ankündigung zum Truppenabzug zur Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Vorgehen der USA im Iran-Krieg deutet jedoch darauf hin, dass dies zumindest ein Mitgrund sein könnte. Nach Merz’ kritischen Äußerungen am 27. April hatte Trump den Bundeskanzler auf seinem Kanal „Truth Social“ persönlich angegriffen und damit gedroht, einen Truppenabzug aus Deutschland prüfen zu lassen.

Zudem kündigte der US-Präsident neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Fahrzeuge aus der EU an. Auch diese Maßnahme würde vor allem Deutschland und seine Autoindustrie treffen. Wie die “New York Times“ unter Berufung auf einen hochrangigen Mitarbeiter aus dem Pentagon berichtet, sollen beide Maßnahmen durchaus als Bestrafung für Merz’ Kritik gedacht sein.

Trump hatte zuvor mehrfach mit dem Abzug von US-Soldaten aus Europa gedroht, weil die europäischen NATO-Mitglieder die USA im Iran-Krieg nicht unterstützten. Zuletzt hatte er einen Teilabzug von in Italien und Spanien stationierten US-Truppen ins Spiel gebracht.

Außenpolitikexperte Hardt vermutet, dass Trumps Ankündigungen in Bezug auf Deutschland „ganz stark innenpolitisch motiviert“ sind. Angesichts seiner schlechten Umfragewerte sehe der Republikaner mit Blick auf die Zwischenwahlen im November seine „Felle davonschwimmen“. Bei den Midterm Elections werden alle Sitze des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren neu gewählt. In beiden Kongresskammern haben die Republikaner derzeit noch eine Mehrheit.

Nach Angaben des US-Militärs sind derzeit rund 39.000 Soldaten in Deutschland stationiert. Die Zahl verändert sich regelmäßig, auch wegen Rotationen und Übungen. Im Dezember 2025 hatte das US-Militär die Zahl der US-Soldaten in Deutschland noch mit knapp 36.500 angegeben.

Damit ist Deutschland nach Japan der zweitgrößte US-Militärstandort außerhalb der Vereinigten Staaten. Die US-Streitkräfte in Deutschland verteilen sich auf rund 20 militärische Einrichtungen, viele davon im Südwesten und Süden des Landes.

Zu den militärisch bedeutsamsten gehört die Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz. Für die USA ist sie die zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten. Im nahegelegenen Landstuhl befindet sich das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten. Bei Einsätzen im Nahen Osten verwundete US-Soldaten müssen somit nicht bis in die USA gebracht werden.

Im benachbarten Weilerbach entsteht aktuell für mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar eine neue US-Armeeklinik. Sie soll das in die Jahre gekommene US-Krankenhaus in Landstuhl ersetzen und wird die größte medizinische Einrichtung der US-Armee außerhalb der USA bleiben. Außerdem liegt auch der größte US-Truppenübungsplatz außerhalb der USA in Deutschland, nahe Grafenwöhr in Bayern.

Am Fliegerhorst Büchel lagern US-Atomwaffen. Und in Stuttgart befinden sich die Hauptquartiere des Europa-Kommandos (Eucom) und des Afrika-Kommandos (Africom) der US-Streitkräfte, in Wiesbaden die Zentrale des US-Heeres in Europa.

Warnung: USA schaden sich selbst

Die US-Stützpunkte und Einrichtungen stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und spielten im Kalten Krieg eine wichtige Rolle in der europäischen Verteidigungsarchitektur. Auch heute noch gelten sie als wichtiger Garant der europäischen Sicherheit etwa gegen eine mögliche Aggression aus Russland. Für die USA selbst sind die deutschen Militärstandorte wichtig bei ihren weltumspannenden Einsätzen. Die USA liegen von vielen Konfliktregionen der Welt weit entfernt.

Laut CDU-Politiker Hardt warnen in Washington bereits Sicherheitsexperten sowohl der Demokraten als auch der Republikaner davor, dass die Abzugsentscheidung den USA selbst schaden könnte. Gänzlich freie Hand hat die US-Regierung in Bezug auf die Truppenstärke in Europa allerdings nicht.

Der US-Kongress hat 2025 einen Sicherheitsmechanismus beschlossen: Demnach darf die Gesamtzahl der Streitkräfte, die dauerhaft im Zuständigkeitsbereich des Europa-Kommandos sind, nicht länger als 45 Tage unter 76.000 liegen. Derzeit sind in Europa rund 86.000 US-Soldaten stationiert.

Der angekündigte Truppenabzug markiert eine Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen – und könnte Folgen für die Regionen haben, in denen sich US-Stützpunkte befinden. Die US-Militärstandorte sind dort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, etwa als Arbeitgeber, Auftraggeber für Firmen oder den Konsum durch US-Soldaten.

In Ramstein in Rheinland-Pfalz lässt sich die Wirtschaftskraft der US-Militärpräsenz pro Fiskaljahr laut Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar beziffern. Inbegriffen sind etwa Löhne, Mieten und Aufträge für lokale Firmen. Die Auswirkungen eines Abzugs wären finanziell direkt spürbar.

Welche Standorte betroffen sind, ist noch unklar. Eine Verringerung von Kampftruppen könnte am ehesten Standorte in Bayern treffen. Hinweise darauf, dass ganze US-Standorte geschlossen werden könnten, gibt es bislang nicht.

Unklar ist momentan nicht nur, wie viele Soldaten US-Präsident Trump letztlich aus Deutschland abziehen will, sondern auch welche Einheiten. Eine Truppenreduktion von 5.000 Soldaten – wie von US-Kriegsminister Hegseth ursprünglich genannt – gilt als nicht besonders gravierend. Das US-Kriegsministerium hat zudem beteuert: Zentrale Funktionen wie die medizinische Versorgung Verletzter, Wartung, Logistik und Versorgung mit Munition würden durch die Teilabzugs-Entscheidung nicht geschwächt.

Wie die "Washington Post" unter Berufung auf einen Vertreter des Pentagon berichtet, ist der Abzug einer Kampfbrigade geplant. Eine solche Brigade hat die US-Armee derzeit im Rahmen der "Operation Atlantic Resolve" in Deutschland stationiert, die 2014 von den USA als Reaktion auf die russische Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim gestartet wurde, um NATO-Partner zu unterstützen.

Betroffen sein könnte laut "Washington Post" auch die für dieses Jahr geplante Stationierung eines Bataillons für den Einsatz weitreichender Waffen. Darauf wolle das Pentagon nun verzichten. Damit könnte auch die von Trumps Vorgänger Joe Biden beim NATO-Gipfel 2024 versprochene Stationierung von Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen infrage stehen.

Biden hatte die Bereitstellung von Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern, Raketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen für 2026 in Aussicht gestellt. Trump hatte sich bisher nicht zur damaligen Entscheidung Bidens bekannt, sie aber auch nicht zurückgenommen.

Angesichts der möglicherweise nicht stattfindenden Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland verweist Experte Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München auf „eine wichtige Fähigkeitslücke mit Blick auf die Abschreckung Russlands". Diese könne erst später mit europäischen Waffen geschlossen werden, so der Politikwissenschaftler in der "Welt am Sonntag".

Glaubwürdigkeit der NATO beschädigt

Inwieweit die Verteidigungsfähigkeit Europas insgesamt geschwächt würde, ist davon abhängig, welche US-Einheiten am Ende aus Deutschland abgezogen werden. Selbst wenn ganze Militärstandorte geschlossen werden sollten, hätte dies zunächst keine unmittelbaren Folgen für die Sicherheit Europas und Deutschlands. Allerdings beschädigen bereits die Drohungen Trumps gegen NATO-Partner die Glaubwürdigkeit des Beistandsversprechens der USA - tatsächliche Maßnahmen wie der Abzug von Truppen könnten sie gänzlich zunichtemachen.

In Washington äußerten zwei führende Republikaner Kritik an den Plänen der US-Regierung. In einer gemeinsamen Erklärung warnten die Vorsitzenden der Verteidigungsausschüsse in Senat und Repräsentantenhaus, Roger Wicker und Mike Rogers, dass ein Truppenabzug aus Deutschland das Risiko berge, "das falsche Signal an Wladimir Putin zu senden".

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bemüht sich indes um Deeskalation. „Die Präsenz amerikanischer Soldaten in Europa und besonders in Deutschland ist in unserem Interesse und im Interesse der USA“. Zugleich machte er deutlich, dass die Entscheidung nicht unerwartet komme. „Wir Europäer müssen mehr Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen“, sagte Pistorius. Deutschland sei dabei auf einem guten Weg.

Onlinetext: Annette Bräunlein