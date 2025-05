Handelsstreit

USA und China wollen Zölle zum Teil wieder senken

Die USA und China wollen in ihrem Handelsstreit die gegenseitig verhängten Zölle zum Teil wieder senken. Das gaben beide Seiten nach Gesprächen in Genf bekannt. Demnach sollen die Senkungen in den kommenden Tagen in Kraft treten und zunächst für 90 Tage gelten.