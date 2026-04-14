Der genaue Tag stehe bislang nicht fest, hieß es. Das Vermittlerland Pakistan sei mit beiden Seiten in Kontakt. Zuvor hatte US-Vizepräsident Vance von echten Fortschritten gesprochen.
Am Wochenende waren die Gespräche in Islamabad
jedoch ohne greifbares Ergebnis geblieben. Zu den Streitpunkten gehören das iranische Atomprogramm, die internationalen Sanktionen gegen Teheran sowie die Straße von Hormus. Nach den Beratungen warfen sich beide Seiten gegenseitig vor, für das Scheitern verantwortlich zu sein.
jedoch ohne greifbares Ergebnis geblieben. Zu den Streitpunkten gehören das iranische Atomprogramm, die internationalen Sanktionen gegen Teheran sowie die Straße von Hormus. Nach den Beratungen warfen sich beide Seiten gegenseitig vor, für das Scheitern verantwortlich zu sein.
Weiterführende Informationen
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Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.