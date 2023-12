US-Außenminister Blinken war zu Gesprächen über Migration in Mexiko. (Fernando Llano / AP / dpa / Fernando Llano)

Vertreter beider Regierungen einigten sich in Mexiko-Stadt auf die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig treffen soll. In die Bemühungen sollen auch die Herkunftsländer der meisten Migranten in Mittel- und Südamerika einbezogen werden. An dem Treffen nahmen unter anderem Mexikos Präsident López Obrador und US-Außenminister Blinken teil. Details zu den Vereinbarungen wurden noch nicht bekannt.

Zum Zeitpunkt des Treffens waren nach örtlichen Medienberichten im Süden von Mexiko mindestens 7000 Migranten zu Fuß in Richtung USA unterwegs. Sie hatten sich an Heiligabend zu einer Karawane zusammengeschlossen.

