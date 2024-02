Gemeinsames Manöver

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Man habe das Abfangen von Geschossen geübt, teilten Sprecher beider Militärs mit. An dem Manöver hätten Tarnkappenflugzeuge des Typs F-35A beider Staaten und weitere Kampfjets teilgenommen. Die Übung ist den Angaben zufolge eine Reaktion auf die jüngsten Waffentests Nordkoreas. Das Land hat in diesem Jahr bereits sechs Mal Raketen und Marschflugkörper erprobt. Analysten rechneten angesichts der Wahlen in Südkorea und den USA in diesem Jahr mit weiteren Tests und kriegerischer Rhetorik Nordkoreas.

