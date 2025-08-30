Nahost
USA verhängen Visa-Sanktionen gegen Palästinenser-Präsident Abbas

Das US-Außenministerium widerruft wenige Wochen vor der UNO-Vollversammlung in New York Visa für Mitglieder von zwei Palästinenserorganisationen.

    Ein großer Raum mit vielen Zuschauerreihen und einem Rednerpult - der Saal der Vollversammlung der Vereinten Nationen
    Die Vollversammlung der Vereinten Nationen (Archivbild) (picture-alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Zudem werden keine neuen Visa erteilt, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums hervorgeht. Betroffen sind Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation - PLO - und der Palästinensischen Autonomiebehörde. Berichten zufolge erhält auch Palästinenser-Präsident Abbas keine Erlaubnis zur Einreise.
    Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist die offizielle Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde bei den Vereinten Nationen. Diese hat nur einen Beobachterstatus und ist kein volles UNO-Mitglied.
    Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, hatten zuletzt angekündigt, bei der Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.