Iran-Krieg

Das "Wall Street Journal" sowie der Sender "CNN" berufen sich dabei auf anonyme Hinweise von US-Beamten. Demnach werden mehrere Tausend Soldaten verlegt. Nach Informationen der Plattform "Axios" plant US-Präsident Trump offenbar, die Besetzung der für den Ölexport wichtigen iranische Insel Kharg. Mit diesem Schritt wolle Trump die Führung in Teheran unter Druck setzen, die blockierte Straße von Hormus wieder für Öltanker zu öffnen.
Die USA hatten Kharg in der vergangenen Woche aus der Luft angegriffen. Noch am Donnerstag hatte Trump bestritten, Bodentruppen im Iran einsetzen zu wollen.
Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.