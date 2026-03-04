Newsblog zum Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Das iranische Kriegsschiff "IRIS Dena" (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Silvia Izquierdo)

Mittwoch, 4. März

+++ Die USA haben nach eigenen Angaben ein iranisches Kriegsschiff vor der Küste Sri Lankas versenkt.

Verteidigungsminister Hegseth teilte mit, ein amerikanisches U-Boot habe die Fregatte angegriffen. Zuvor hatte es bereits Berichte über eine Explosion auf dem Schiff gegeben. Wie Medien aus Sri Lanka unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Colombo melden, werden mindestens 100 Besatzungsmitglieder im Indischen Ozean vermisst. Die Marine Sri Lankas erklärte, sie habe 32 Menschen gerettet. Es seien aber auch erste Leichen im Wasser entdeckt worden. Insgesamt hätten sich 180 Personen an Bord der Fregatte "Iris Dena" befunden. Das Schiff der iranischen Marine ist unter anderem mit Boden-Luft-Raketen und Torpedos bewaffnet.

+++ In Israel ist der Großraum Tel Aviv parallel mit Raketen aus dem Iran und aus dem Libanon angegriffen worden.

Dies bestätigte ein israelischer Armeesprecher. Es seien eine Rakete aus dem Iran und mehrere von der libanesischen Hisbollah-Miliz abgefeuert worden. Die Polizei teilte mit, es seien in mehreren Gebieten in Tel Aviv Raketentrümmer niedergegangen. Zuvor hatte die israelische Armee erklärt, eine weitere Angriffswelle auf die iranische Hauptstadt Teheran geflogen zu haben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet über eine Rauchwolke, die im Nordosten der Stadt aufgestiegen sei sowie Militärflugzeuge am Himmel.

+++ Die Luftabwehr der NATO hat nach Angaben der Türkei eine vom Iran abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen.

Das Geschoss sei gestoppt worden, ehe es den türkischen Luftraum erreicht habe, hieß es vom Verteidigungsministerium in Ankara. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Irrläufer handelte oder das Geschoss absichtlich in Richtung Türkei abgefeuert worden war.

+++ Nahe dem iranischen Atomtechnologiezentrum Isfahan sind der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge zwei Gebäude beschädigt worden.

Es seien aber keine Gebäude betroffen, in denen sich nukleares Material befinde, und es bestehe daher auch aktuell kein Strahlungsrisiko, teilte die IAEA mit Sitz in Wien auf der Onlineplattform X mit. Behördenchef Grossi wiederholte jedoch seinen Aufruf an die Kriegsparteien, maximale Zurückhaltung zu üben, um einen Atomunfall zu verhindern. Die IAEA geht davon aus, dass hoch angereichertes Uran unterirdisch in Isfahan gelagert wird, wie aus dem jüngsten Iran-Bericht der Organisation hervorging.

+++ Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht derzeit ungeachtet des Iran-Kriegs keine Knappheit bei Öl und Gas.

Es gebe zwar Preisausschläge an den Märkten, aber kein Mengenproblem, sagte ⁠die CDU-Politikerin in München. Die ⁠Bundesregierung habe Instrumente, es gebe aber noch keinen Anlass, sie einzusetzen. Die Mineralölfirmen haben die Preise seit Ausbruch des Irankriegs deutlich angehoben. So wurden für den Liter Diesel beispielsweise heute früh nach Angaben des ADAC bundesweit durchschnittlich mehr als zwei Euro verlangt.

