Krieg im Nahen Osten

Die USA verlegen das THAAD-Abwehrsystem in den Nahen Osten (Archivbild). (AFP / ROBERT DURR)

Nach Angaben von Verteidigungsminister Austin sollen eine Batterie des Flugabwehrsystems THAAD sowie weitere Einheiten des Patriot-Abwehrsystems stationiert werden. Zudem werden weitere Soldaten in Bereitschaft versetzt. Austin teilte mit, die Maßnahmen dienten der Abschreckung und der Unterstützung bei der Verteidigung Israels.

Das israelische Militär kündigte an, im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas die Angriffe im Gazastreifen auszuweiten. Damit sollen nach den Worten eines Armeesprechers die nächsten Phasen des Krieges vorbereitet werden. Unklar ist, ob damit die erwartete Bodenoffensive gemeint ist.

In der vergangenen Nacht griff Israel nach eigenen Angaben in Dschenin im besetzten Westjordanland eine Moschee aus der Luft an. Das Militär erklärte, diese habe als Kommandozentrale der Hamas und der Terrororganisation Islamischer Dschihad gedient. Man habe Mitglieder beider Gruppierungen getötet. Der palästinensische Rote Halbmond sprach von einem Toten und drei Verletzten.

Angesichts der angespannten Lage im Norden Israels sollen dort 14 weitere Orte nahe den Grenzen zu Syrien und dem Libanon evakuiert werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.