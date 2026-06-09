Schiedsrichter Omar Artan (IMAGO / DeFodi Images / IMAGO / Thor Wegner / DeFodi Images)

Artan sollte als erster Bürger seines Landes Spiele einer Fußball-WM leiten. Nach Angaben des somalischen Sportministeriums ist er im Besitz eines gültigen Visums für die USA. Dennoch sei er am Flughafen in Miami zurückgewiesen worden. Somalia steht auf einer Einreiseverbotsliste des Landes. Die FIFA teilte mit, man sei von den amerikanischen Behörden informiert worden, dass sich am Status Artans derzeit nichts ändern werde. Der Weltfußballverband betonte, wie bei vorherigen Turnieren habe das Gastgeberland das Recht, über Einreisen zu entscheiden. Vor seinem Abflug hatte Artan dem Sender Al Jazeera gesagt, es sei für ihn eine große Ehre, als erster Somali bei der WM zu sein. Er hoffe, er werde eine fantastische Leistung zeigen. Der 34-Jährige gehörte zu den 52 nominierten Schiedsrichtern.

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am Donnerstag.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.