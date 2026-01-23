120 Millionen Amerikaner betroffen
USA wappnen sich für "größten Wintersturm seit Jahren"

In weiten Teilen der USA wird am Wochenende ein Wintersturm mit Schnee und Eis erwartet.

    Medien warnen vor einem der größten Stürme der vergangenen Jahre. Mehr als 120 Millionen Amerikaner könnten davon betroffen sein - in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten. Die Warnungen gelten zunächst für südliche Bundesstaaten und Teile des Mittleren Westen. Bis Sonntag soll der Wintersturm auch die Ostküste der Vereinigten Staaten mit der Millionenmetropole New York und der US-Hauptstadt Washington erreicht haben.
