120 Millionen Amerikaner betroffen

Medien warnen vor einem der größten Stürme der vergangenen Jahre. Mehr als 120 Millionen Amerikaner könnten davon betroffen sein - in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten. Die Warnungen gelten zunächst für südliche Bundesstaaten und Teile des Mittleren Westen. Bis Sonntag soll der Wintersturm auch die Ostküste der Vereinigten Staaten mit der Millionenmetropole New York und der US-Hauptstadt Washington erreicht haben.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.