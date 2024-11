Angedrohter Vergeltungsschlag

Die US-Regierung hat dem Iran eine seltene Warnung zuteil werden lassen. (Iranian Presidency/Alex Brandon/dpa)

Wie der zur "Jerusalem Post" gehörende Onlinedienst "Walla" berichtet, ist die US-Regierung über Schweizer Diplomaten mit dem Iran in Kontakt getreten. Im Falle eines iranischen Angriffs könne Washington die Regierung in Jerusalem nicht erneut dazu bewegen, sich auf einen vergleichsweise begrenzten Gegenschlag zu beschränken, habe es in der Warnung geheißen. Auch die US-Nachrichtenseite "Axios" berichtet über den seltenen Kontakt zwischen den beiden verfeindeten Ländern USA und Iran.

Irans Religionsführer Ajatollah Chamenei hatte nach den jüngsten militärischen Konfrontationen seinen Erzfeinden Israel und den USA mit einer entschiedenen Antwort gedroht. Ob damit auch ein militärischer Gegenschlag auf den israelischen Vergeltungsangriff vor einer Woche gemeint war, blieb bislang offen.

