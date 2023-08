Ein US-amerikanisches F16-Kampfflugzeug (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / GIANLUCA VANNICELLI / ipa-agency)

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in Washington, man habe beiden Ländern zugesichert, dass deren Anträge auf Genehmigung beschleunigt würden. Ziel sei, dass die Kampfjets an Kiew geliefert werden könnten, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen sei. Bei dem erforderlichen Training sind Dänemark und die Niederlande federführend. Kiew hatte wiederholt um die in den USA hergestellten Kampfflugzeuge gebeten, um die Luftüberlegenheit der russischen Invasoren brechen zu können. Erst gestern hatte Luftwaffensprecher Ihnat erklärt, sein Land rechne für das laufende Jahr nicht mehr mit einer Bereitstellung.

Er sagte im Fernsehen, es sei offensichtlich, dass man die Ukraine im Herbst und Winter nicht mit den F-16 verteidigen können werde. Aktuell verfügt Kiew nur über veraltete Sowjetmaschinen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.