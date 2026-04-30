Iran-Krieg

Nach mehr als 300 Tagen auf See soll das Schiff in den kommenden Tagen zu seinem Heimathafen im Bundesstaat Virginia zurückkehren, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtete. Der Einsatz des Schiffs gilt als der längste eines US-Flugzeugträgers seit dem Vietnamkrieg. Er begann im Juni und umfasste sowohl die Beteiligung an einer Militäroperation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro als auch am Irankrieg. Im März musste das Schiff seinen Einsatz bereits unterbrechen und ins Mittelmeer zurückkehren. Gründe waren der Ausbruch eines Feuers und technische Probleme.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.