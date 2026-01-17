Dänisches Arktis-Kommando

Soldaten der Bundeswehr (hinten) verlassen das Flugzeug nach der Landung in Nuuk. (Julia Wäschenbach / dpa)

Das sagte Generalmajor Andersen an Bord eines Schiffes der dänischen Marine im Hafen von Nuuk. Er habe mit Vertretern der NATO-Verbündeten gesprochen und diese eingeladen "hierher zu kommen". Und natürlich seien auch die USA als Teil der NATO eingeladen. Der dänische Generalmajor stellte die aktuelle Erkundungsmission in Grönland in einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Russland werde die Ressourcen, die es derzeit in der Ukraine einsetzt, auf andere Einsatzgebiete, einschließlich der Arktis, verlagern, sagte Andersen. Bislang habe er jedoch kein russisches oder chinesisches Kriegsschiff in der Region gesehen.

An der Erkundungsmission beteiligen sich neben Gastgeber Dänemark auch Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen. Dabei sollen nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums unter anderem Planungen für eine Militärübung vorbereitet werden. Es gehe um die Frage, wie die Sicherheit mit Blick auf russische und chinesische Bedrohungen in der Arktis gewährleistet werden könne, hieß es. Beim NATO-Mitglied Italien stieß die Mission auf Ablehnung: Er frage sich, was die wenigen Soldaten dort tun sollten, sagte Verteidigungsminister Crosetto in Rom.

Die Aktion findet vor dem Hintergrund amerikanischer Drohungen statt, die Kontrolle über die zum Königreich Dänemark gehörende Insel zu übernehmen. Zuletzt hat US-Präsident Trump Strafzölle für Länder angekündigt, die sich gegen seine Pläne stellen. Trump bekräftigte im Weißen Haus in Washington, sein Land benötige die Arktis-Insel für die nationale Sicherheit. Wer sich dem entgegenstelle, müsse mit Zöllen rechnen.

Krisengespräch blieb ohne Ergebnis

Ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland hatte am Mittwoch keine Lösung im Konflikt um die Besitzansprüche der USA gebracht. Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark und damit auch Teil der NATO und Bündnispartner der USA.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.