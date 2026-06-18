US-Vizepräsident JD Vance (Jacquelyn Martin / POOL AP / AP / dpa / Jacquelyn Martin)

Vance sagte vor Journalisten in Washington, die Vereinigten Staaten blieben bei ihrer Position, dass die Durchfahrt duch die Straße von Hormus mautfrei bleiben müsse. In der vorläufigen Absichtserklärung hatten sich beide Seiten darauf verständigt, Verhandlungen über die schwierigsten Konfliktpunkte aufzunehmen. Dazu gehört auch die Sicherheit in der wichtigen Versorgungsroute für Öl und Gas. Vance kündigte an, dass er das Verhandlungsteam der USA leiten werde. Die Gespräche in der Schweiz würden voraussichtlich am Wochenende beginnen, erklärte er. Voraussetzung sei jedoch, dass die iranische Delegation anreisen könne.

US-Präsident Trump hatte das Rahmenabkommen überraschend bereits gestern Abend im Schloss Versailles bei Paris unterzeichnet. Auch Irans Präsident Peseschkian zeichnete das Dokument ab. Es sieht unter anderem ein Ende aller Kämpfe vor. Die USA machen Zugeständnisse an den Iran, indem internationale Sanktionen aufgehoben und umfassende Wiederaufbauzahlungen an Teheran geleistet werden sollen. Der Iran bekräftigte seinerseits den Verzicht auf Atomwaffen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.