Iran-USA-Gespräche

Ziel ist es, das vergangene Woche unterzeichnete Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs zu konkretisieren. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum Umgang mit Teherans Atomprogramm, soll innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden.
US-Vizepräsident Vance traf am Morgen in der Schweiz ein. Bereits gestern Abend war die iranische Delegation angekommen.
Besonders die Kämpfe im Libanon hatten zuletzt für Spannungen zwischen Washington und Teheran geführt. Der Iran verkündete deshalb eine Schließung der Straße von Hormus. Die Meerenge war infolge des Rahmenabkommens gerade erst wieder nach und nach geöffnet worden.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.