US-Zollpolitik

Logo an dem Gebäude des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. in Frankfurt am Main. (dpa / picture alliance / Heiko Wolfraum)

Der VDMA warnte, wenn die amerikanischen Zolllisten im Dezember wie geplant erweitert würden, wäre mehr als jede zweite exportierte Maschine von den hohen Stahl- und Aluminiumzöllen betroffen. VDMA-Präsident Kawlath betonte, man brauche dringend Nachverhandlungen zu dem Deal, der alles andere als Berechenbarkeit und Stabilität für die Branche bringe.

Nach Angaben des Verbandes sollen im Dezember weitere 200 Maschinenbauprodukte in die sogenannte "Section 232"-Liste der sektoralen Zölle aufgenommen werden. Dann müssen auf deren Stahl- und Alumiumanteil 50 Prozent Zoll gezahlt werden. Bei Fehlmeldungen droht im schlimmsten Fall ein Strafzoll von 200 Prozent. Der VDMA beklagt aufwändige Dokumentationspflichten für die Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.