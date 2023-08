"An der Lebensrealität vorbei"

Verbände kritisieren geplante Reform des Unterhaltsrechts

Die Kritik an der von Bundesjustizminister Buschmann geplanten Reform des Unterhaltsrechts hält an. Der Kinderschutzbund befürchtet eine unfaire Kostenverteilung. Aus Sicht des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter geht das Vorhaben an der Lebensrealität vieler Familien vorbei.

22.08.2023