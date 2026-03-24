Die Vorhersage:
Verbeitet bewölkt, im Norden Regen, im Süden sonnig. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Morgen Regen- und Graupelschauer sowie Gewitter, im Süden längere Zeit Regen. Temperaturen von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad.
Verbeitet bewölkt, im Norden Regen, im Süden sonnig. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Morgen Regen- und Graupelschauer sowie Gewitter, im Süden längere Zeit Regen. Temperaturen von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, an den Alpen Schneefall. Im Nordosten und Osten sonnige Abschnitte. 1 bis 9 Grad.
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, an den Alpen Schneefall. Im Nordosten und Osten sonnige Abschnitte. 1 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.