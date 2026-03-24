Wetter
Verbreitet bewölkt, im Norden Regen, im Süden sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Eine vom Atlantik bis Russland reichende Hochdruckzone und trockene Luftmassen sind für große Teile Deutschlands wetterbestimmend. Ab der Nacht kommt es zu einer Umstellung der Großwetterlage.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbeitet bewölkt, im Norden Regen, im Süden sonnig. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Morgen Regen- und Graupelschauer sowie Gewitter, im Süden längere Zeit Regen. Temperaturen von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, an den Alpen Schneefall. Im Nordosten und Osten sonnige Abschnitte. 1 bis 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.