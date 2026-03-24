Die Vorhersage:
Nachts zunehmende Bewölkung. Im Nordwesten und Westen aufkommende Schauer und kurze Gewitter, dazu stürmische Böen. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag Regen- und Graupelschauer sowie Gewitter, im Süden ab dem Mittag auch längere Zeit Regen. Temperaturen von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad.
Nachts zunehmende Bewölkung. Im Nordwesten und Westen aufkommende Schauer und kurze Gewitter, dazu stürmische Böen. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag Regen- und Graupelschauer sowie Gewitter, im Süden ab dem Mittag auch längere Zeit Regen. Temperaturen von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, an den Alpen Schneefall. Im Nordosten und Osten sonnige Abschnitte. 1 bis 9 Grad.
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, an den Alpen Schneefall. Im Nordosten und Osten sonnige Abschnitte. 1 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.