Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag gebietsweise dichtere Wolken bei 14 bis 20 Grad.
Am Dienstag gebietsweise dichtere Wolken bei 14 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Nachts meist gering bewölkt oder klar. Im Nordwesten aufziehende Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Am Tag verbreitet heiter, im Norden und Westen zeitweise dichtere Wolkenfelder. Am Alpenrand geringe Schauerneigung. Temperaturen 14 bis 18 Grad.