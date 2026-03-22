Wetter
Verbreitet heiter, im Norden und Westen zeitweise dichtere Wolkenfelder

Der Wetterbericht, die Lage: Eine vom Atlantik bis nach Russland reichende Hochdruckzone und trockene Luftmassen bleiben auch zu Beginn der neuen Woche wetterbestimmend. Am Mittwoch kommt es zu einer nachhaltigen Umstellung der Großwetterlage.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts meist gering bewölkt oder klar. Im Nordwesten aufziehende Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Am Tag verbreitet heiter, im Norden und Westen zeitweise dichtere Wolkenfelder. Am Alpenrand geringe Schauerneigung. Temperaturen 14 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag gebietsweise dichtere Wolken bei 14 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.