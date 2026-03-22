Die Vorhersage:
Nachts meist gering bewölkt oder klar. Im Nordwesten aufziehende Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Am Tag verbreitet heiter, im Norden und Westen zeitweise dichtere Wolkenfelder. Am Alpenrand geringe Schauerneigung. Temperaturen 14 bis 18 Grad.
Nachts meist gering bewölkt oder klar. Im Nordwesten aufziehende Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Am Tag verbreitet heiter, im Norden und Westen zeitweise dichtere Wolkenfelder. Am Alpenrand geringe Schauerneigung. Temperaturen 14 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag gebietsweise dichtere Wolken bei 14 bis 20 Grad.
Am Dienstag gebietsweise dichtere Wolken bei 14 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.