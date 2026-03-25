Wetter
Verbreitet Regen- oder Graupelschauer

Der Wetterbericht, die Lage: Von Nordwesten greift eine Kaltfront auf Deutschland über und erreicht am Abend die Alpen. Ihr folgt maritime Polarluft, die das Wetter sehr wechselhaft gestaltet.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet bewölkt mit Regen- und Graupelschauern sowie Gewittern. Höchstwerte von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und weitere Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer. An den Alpen zeitweise Schneefall. Im Nordosten und Osten auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 1 bis 9 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt kurze Schauer. 5 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.