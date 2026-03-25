Die Vorhersage:
Verbreitet bewölkt mit Regen- und Graupelschauern sowie Gewittern. Höchstwerte von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und weitere Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer. An den Alpen zeitweise Schneefall. Im Nordosten und Osten auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 1 bis 9 Grad.
Verbreitet bewölkt mit Regen- und Graupelschauern sowie Gewittern. Höchstwerte von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und weitere Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer. An den Alpen zeitweise Schneefall. Im Nordosten und Osten auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 1 bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt kurze Schauer. 5 bis 11 Grad.
Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt kurze Schauer. 5 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.