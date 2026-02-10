"Spiegel"-Bericht

Regionalzug der Deutschen Bahn (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Laut einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" hatten Bundespolizisten den 26-Jährigen in Kaiserslautern aus einem TGV geholt, weil er dort gegen eine Tür getreten habe. In dem Fall sei aber kein Schaden entstanden, auch habe er eine Fahrkarte vorweisen können, somit sei der Vorgang für ihn ohne Folgen geblieben. Kurz darauf war in einem Regionalexpress ein Zugbegleiter bei einer Kontrolle von einem Fahrgast ohne Ticket attackiert worden, bei dem es sich dem Bericht zufolge um denselben Mann handelte. Der Bahn-Mitarbeiter starb später an seinen schweren Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt.

