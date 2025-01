Messerangriff

Verdächtiger von Aschaffenburg wird in Psychiatrie untergebracht

Nach dem Messerangriff von Aschaffenburg mit zwei Toten wird der Tatverdächtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das ordnete die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht an. Der ausreisepflichtige Tatverdächtige war bereits mehrfach in psychiatrischer Behandlung.