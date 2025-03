Tarifkonflikt

Verdi ruft zum Streik am Frankfurter Flughafen auf (Archivbild). (Lando Hass / dpa / Lando Hass)

Betroffen sind der Mitteilung zufolge die Flughäfen München, Stuttgart, Frankfurt/Main, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle. Der 24-Stunden-Streik soll Verdi zufolge

Nacht am Montag um 00.00 Uhr beginnen. Verdi kündige den Warnstreik bewusst frühzeitig an, um den Passagieren Planungssicherheit zu ermöglichen, hieß es.

Neben den Tarifbeschäftigten sollen auch die rund 23.000 Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienstleister, die unter anderem für den Check-in und die Gepäckabfertigung zuständig sind, die Arbeit niederlegen. Der stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Behle erklärte, die Beschäftigten an den Flughäfen leisteten eine unverzichtbare Arbeit für den reibungslosen Ablauf des Luftverkehrs und trügen für die Sicherheit aller Passagiere maßgeblich Verantwortung. "Auch sie verdienen eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen".

Heute "Streiktag der Frauenberufe"

Heute sind die Beschäftigten in Kitas, Krankenhäusern, der Pflege und anderen sozialen Einrichtungen zum "Streiktag der Frauenberufe" aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi blieben in zahlreichen Städten Kitas bis auf eine Notbetreuung geschlossen. In einer Vielzahl von Kliniken, darunter in Köln und Hamburg, legten Beschäftigte mit Beginn der Frühschicht die Arbeit nieder. In zahlreichen Städten sind Demonstrationen geplant.

Die Gewerkschaft will den Druck in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erhöhen. In der kommenden Woche findet in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde statt. Die Gewerkschaften

Verdi, dbb Beamtenbund und Tarifunion fordern unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.