Tarifkonflikt

Auch für den Flughafen in München ruft Verdi für Montag zum Warnstreik auf (Archivbild). (IMAGO / Sven Simon )

Hintergrund ist der Tarifstreit mit Bund und Kommunen. Betroffen sind der Mitteilung zufolge die Flughäfen München, Stuttgart, Frankfurt/Main, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle. Der 24-Stunden-Streik soll Verdi zufolge

am Montag um 00.00 Uhr beginnen. Verdi kündige den Warnstreik bewusst frühzeitig an, um den Passagieren Planungssicherheit zu ermöglichen, hieß es.

Neben den Tarifbeschäftigten sollen auch die rund 23.000 Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienstleister, die unter anderem für den Check-in und die Gepäckabfertigung zuständig sind, die Arbeit niederlegen. Der stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Behle erklärte, die Beschäftigten an den Flughäfen leisteten eine unverzichtbare Arbeit für den reibungslosen Ablauf des Luftverkehrs und trügen für die Sicherheit aller Passagiere maßgeblich Verantwortung. "Auch sie verdienen eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen".

Kein Betrieb am Haupstadtairport

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) stellt den Betrieb am Montag vollständig ein. Sämtliche geplanten Abflüge und Ankünfte würden von den Streiks betroffen sein und könnten daher nicht stattfinden, erklärte der BER in einer Mitteilung.

Der Betreiber von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main kündigte massive Einschränkungen an. "Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, sind aufgrund des Streiks ausgesetzt", teilte Fraport mit. "Ein Beginn der Reise in Frankfurt wird nicht möglich sein." Fraport bittet die Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen.

Verband der Luftverkehrswirtschaft übt Kritik

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hat die angekündigten Warnstreiks als unverhältnismäßig kritisiert. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Lang, sagte, die Gewerkschaft Verdi lege einen kompletten Verkehrszweig lahm, obwohl Flughäfen und Airlines selbst gar keine Tarifpartner seien. Der Lobbyverband forderte, dass vor einem Streik zumindest der Versuch einer Schlichtung unternommen werde. Lang meinte, die künftige Bundesregierung könne das in einem Streikgesetz regeln.

Airlines prüfen Ersatzflugpläne

Die Fluggesellschaften müssen nun prüfen, wie Ersatzflugpläne am Montag aussehen oder ob die meisten Verbindungen gestrichen werden müssen. Ähnlich wie bei jüngsten Streiks an den Flughäfen in Düsseldorf, Köln und München sei die Lufthansa betroffen, aber nicht Teil des Tarifkonflikts, sagte eine Sprecherin der größten deutschen Airline. "Das ist für unsere Kunden sehr bedauerlich."

Heute "Streiktag der Frauenberufe"

Heute sind die Beschäftigten in Kitas, Krankenhäusern, der Pflege und anderen sozialen Einrichtungen zum "Streiktag der Frauenberufe" aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi blieben in zahlreichen Städten Kitas bis auf eine Notbetreuung geschlossen. In einer Vielzahl von Kliniken, darunter in Köln und Hamburg, legten Beschäftigte mit Beginn der Frühschicht die Arbeit nieder. In zahlreichen Städten sind Demonstrationen geplant.

Die Gewerkschaft will den Druck in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erhöhen. In der kommenden Woche findet in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde statt. Die Gewerkschaften Verdi, dbb Beamtenbund und Tarifunion fordern unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.