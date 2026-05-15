Ölpipelines in der Nähe des Hafens von Fudschaira (picture alliance / Emirates News Agency )

Der Kronprinz habe den größten staatlichen Ölkonzern angewiesen, das Projekt "West-East-Pipeline" voranzutreiben, teilte die Regierung in Abu Dhabi mit. Die Transportleitung sei bereits im Bau und solle im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Durch ihre Fertigstellung könne man die Exportkapazitäten über den im östlichen Landesteil gelegenen Hafen Fudschaira verdoppeln.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind neben Saudi-Arabien die einzigen Golfstaaten, die Rohöl außerhalb der Straße von Hormus exportieren können. Andere Länder wie Kuwait, der Irak, Katar oder Bahrain sind dagegen für ihre Schiffslieferungen fast vollständig auf die Meerenge angewiesen.

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Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.