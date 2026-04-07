Sicherheit

Internetrouter sind ein begehrtes Objekt für Hacker. (picture alliance / dpa)

Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte mit, die dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugerechnete Gruppe APT28 habe gezielt Geräte des Herstellers TP-Link infiltriert. Ziel sei die Beschaffung von Informationen über das Militär, Regierungen sowie die kritische Infrastruktur. Die Warnung erfolgte gemeinsam mit Partnerdiensten wie dem Bundesnachrichtendienst und der US-Bundespolizei FBI.

In Deutschland wurden den Angaben zufolge rund dreißig verwundbare Geräte identifiziert, von denen einige bereits kompromittiert gewesen seien. Die betroffenen Router seien bereits ausgetauscht oder gesichert worden.

Die Gruppe APT28 - bekannt unter dem Namen "Fancy Bear" - wird auch für frühere Attacken auf den Bundestag und die Deutsche Flugsicherung verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.