Wir möchten in dieser Reihe an einige der Männer und Frauen erinnern, die in ihrer Zeit bekannte Journalistinnen und Journalisten waren, deren Berufs- und Lebenswege aber jäh abgeschnitten wurden.

Ihre Namen stehen stellvertretend für viele andere. Ihre Geschichten zeigen, wie schmal die Linie zwischen Zivilisation und Barbarei ist und dass die Freiheit der Presse nicht selbstverständlich ist:

(gerlich.com/Sankt Michaelsbund)Fritz Gerlich: Journalist und Hitler-Gegenspieler

Vor drei Jahren hat die katholische Kirche ein Seligsprechungsverfahren für Fritz Gerlich als möglicher Märtyrer des Glaubens eingeleitet. Der Journalist war Chefredakteur der Zeitung "Der Gerade Weg" – und damit einer der wichtigsten Protagonisten im frühen Widerstand gegen Adolf Hitler.

(imago / ZUMA / Keystone)Gabriele Tergit: Berichte vom Hakenkreuz am Richtertisch

Mit ihren Gerichtsreportagen wurde Gabriele Tergit in der Weimarer Zeit bekannt. Doch dann kamen die Nazis an die Macht – und die jüdische Journalistin ergriff die Flucht. Heute gehört sie zu den wenigen Journalistinnen der Zeit, deren Werke wieder in Buchhandlungen zu finden ist.