Bis 14. August

In vielen Ländern, wie hier in Indonesien, werden Plastikabfälle nicht angemessen entsorgt. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Muhammad Fauzy)

Hauptgeschäftsführerin Christine Bunte sagte im Deutschlandfunk, rund 2,7 Milliarden Menschen hätten keinen Zugang zum Abfall-Management, also zu einer geordneten Entsorgung und Wiederverwendung. Hier müsse dringend angesetzt werden. Zu einer Begrenzung der Plastikproduktion äußerte sich Bunte skeptisch. Man sehe in Deutschland, dass Kunststoffe etwa bei Lebensmitteln häufig ersetzt würden durch Verbundverpackungen. Diese seien schwerer und schlechter zu recyceln.

Worum geht es bei den Verhandlungen?

Die Verhandlungen sollen vom 5. bis zum 14. August stattfinden. Es ist bereits die sechste Gesprächsrunde seit 2022; eigentlich sollte bereits im Herbst 2024 im südkoreanischen Busan ein Abkommen erzielt werden. Das gelang allerdings nicht, deshalb verständigten sich die Teilnehmer auf eine Verlängerung in der Schweiz. Diesmal soll nun ein konkreter Vertragstext ausgearbeitet werden. Vertreten sind mehr als 170 Staaten und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen. Für Deutschland nimmt der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Flasbarth, teil.

Langfristig soll das Abkommen auf einer Stufe mit anderen bedeutenden Umweltverträgen wie dem Pariser Klimaabkommen stehen. Ob eine Einigung gelingt, ist offen: Zentrale Streitpunkte sind nach wie vor ungelöst – etwa die Frage, wie der Einsatz gefährlicher Chemikalien geregelt werden soll und ob Entscheidungen einstimmig oder mehrheitlich getroffen werden müssen.

Welche unterschiedlichen Interessen gibt es?

Besonders umstritten ist eine mögliche Obergrenze für die Plastikproduktion. Eine Koalition aus mehr als 100 gleichgesinnten Staaten hatte solch eine Obergrenze gefordert – darunter Deutschland, Mexiko, Panama, Ruanda und die Europäische Union.

Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland hingegen stellten sich vehement gegen Produktionsgrenzen und forderten stattdessen, dass sich das Abkommen auf eine effiziente Abfallwirtschaft fokussieren solle. Sie lehnen eine verbindliche Produktionsgrenze bislang ab.

Forschende sprechen sich für den ersten, ambitionierteren Ansatz aus: "Plastik sollte nicht nur als Abfall reguliert werden, denn die Probleme fangen bereits bei der umweltschädlichen Herstellung an", betonte etwa Dana Kühnel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, die die Verhandlungen wissenschaftlich begleitet. Nur wenn der gesamte Lebenszyklus von Kunststoffen berücksichtigt werde, könne das Abkommen wirksam werden. Kühnel fordert aber vor allem eine Einigung: "Mit jeder weiteren Verzögerung werden die Probleme größer."

Greenpeace warnte vor "freiwilligen Schritten oder Scheinlösungen". Diese feuerten die Krise nur an und lösten nicht das Problem. Die Umweltorganisation verlangt konkrete Schritte wie eine Absenkung der Plastikproduktion um 75 Prozent bis 2040, ein Verbot von Einwegplastik und hohe Mehrwegquoten.

Welche Probleme bringt Plastik mit sich?

2022 wurden laut einer globalen Analyse weltweit rund 400 Millionen Tonnen Plastik produziert . Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat sich die Menge seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Bis 2060 wird eine Verdreifachung für möglich gehalten. Allein in Deutschland fallen nach Informationen des Bundesumweltamts jährlich knapp sechs Millionen Tonnen an Kunststoff-Abfällen an.

Diese Abfälle gelangen häufig in die Umwelt. Im Nordatlantik etwa treiben laut aktuellen Schätzungen 27 Millionen Tonnen Mikroplastik. Plastikpartikel finden sich aber auch in Böden, in der Tiefsee, auf Gletschern, in der Luft und im menschlichen Körper.

Die Partikel und die ihnen bei der Herstellung zugesetzten Chemikalien stehen im Verdacht, Schäden an Lunge, Herz, Gehirn, Verdauungstrakt, Immun- und Hormonsystem hervorzurufen, wie aus einer vom WWF und der Universität Birmingham erstellten Studie auf Basis von 200 Untersuchungen hervorgeht.

Ein aktueller Expertenbericht , der anlässlich der Verhandlungsrunde in Genf im Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht wurde, spricht von einer "Plastik-Krise". Kunststoffe verursachten Krankheiten und Todesfälle vom Säugling bis ins hohe Alter und seien für Gesundheitsschäden in Höhe von mindestens 1,5 Billionen US-Dollar pro Jahr verantwortlich. Studienautor Philip Landrigan vom Boston College sagte, getroffen werde häufig der verletzlichste Teil der Bevölkerung, also Kinder. Es folgten hohe wirtschaftliche Kosten für die Gesellschaft. Deshalb sei es unabdingbar zu handeln.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.