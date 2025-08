Bis 14. August

Verhandlungen über UNO-Plastikabkommen: Einigung im sechsten Anlauf?

Unterhändler aus rund 180 Ländern unternehmen in Genf einen neuen Anlauf für ein globales Abkommen zur Reduzierung des Plastikmülls. Greenpeace erklärte vorab, noch nie sei die Chance so groß gewesen, die Plastikflut an der Quelle einzudämmen. Der Verband der europäischen Kunststofferzeuger, Plastics Europe, warb im Deutschlandfunk für ein starkes Abkommen, sieht aber den Schwerpunkt nicht auf der Eindämmung von Plastik an sich, sondern eher beim Umgang mit den Abfällen.