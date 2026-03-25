Die Verkehrsminister beraten unter anderem über die Sicherheit der Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn. (IMAGO / Sven Simon / Frank Hoermann)

Sie beraten bis morgen über die geplante Führerschein-Novelle, mehr Sicherheit für Bahn-Mitarbeiter und den geplanten Preisindex für das Deutschlandticket.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in einem Regionalzug war eine Debatte entbrannt, wie die Mitarbeiter in den Zügen besser vor Übergriffen geschützt werden können. Beim Deutschlandticket soll von 2027 an der Preis mit einem noch festzulegenden Index ermittelt werden, der Personal- und Energiekosten sowie allgemeine Kostensteigerungen abbildet.

Die Reformvorschläge des Bundes für den Führerschein sehen eine Laienausbildung durch Eltern und eine Verringerung der erforderlichen Sonderfahrten vor. Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände sieht die Verkehrssicherheit gefährdet.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.